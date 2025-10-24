Logo Tgcom24
L'INTERVENTO IN ELICOTTERO

Operazione antidroga a Fermo, le immagini del blitz della polizia

Un'operazione vasta che ha visto un ampio dispiegamento di mezzi, tra cui l'elicottero della polizia

24 Ott 2025 - 14:02
01:13 

La Squadra mobile della Questura di Fermo è entrata in azione all'alba a Lapedona (Fermo) per smantellare un traffico di droga che aveva come baricentro un casolare in campagna. Un'operazione vasta e che ha visto un ampio dispiegamento di mezzi, tra cui l'elicottero della Polizia. A quanto si apprende sarebbe stato individuato un clan e le indagini collegherebbero l'attività di spazio anche a una violenta aggressione avvenuta a Lido Tre Archi due settimane fa.