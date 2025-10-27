Logo Tgcom24
SUL VERSANTE VALDOSTANO

Nuovo avvistamento di una lince nel Parco Gran Paradiso

Dopo le segnalazioni dell'ottobre 2023 e del maggio 2024, torna la presenza di questo raro felino, scomparso dalle Alpi all'inizio del Novecento

27 Ott 2025 - 17:35
00:42 

Un terzo avvistamento di lince è stato registrato nel versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso, grazie a una fototrappola installata dal corpo di sorveglianza. Dopo le segnalazioni dell'ottobre 2023 e del maggio 2024, torna la presenza di questo raro felino, scomparso dalle Alpi all'inizio del Novecento. Le attività di monitoraggio proseguono per verificare se si tratti dello stesso esemplare o di un altro individuo.