Nuovo avvistamento di una lince nel Parco Gran Paradiso

Un terzo avvistamento di lince è stato registrato nel versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso, grazie a una fototrappola installata dal corpo di sorveglianza. Dopo le segnalazioni dell'ottobre 2023 e del maggio 2024, torna la presenza di questo raro felino, scomparso dalle Alpi all'inizio del Novecento. Le attività di monitoraggio proseguono per verificare se si tratti dello stesso esemplare o di un altro individuo.