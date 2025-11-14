Non apprezza la musica sul taxi: donna tira fuori un machete

La scena arriva dalla regione di Samara, in Russia europea, dove un normale tragitto in taxi si è trasformato in un momento di forte tensione. A bordo c'erano un giovane autista e una passeggera seduta sul sedile posteriore. A un certo punto la donna, infastidita dalla musica scelta dal tassista, ha reagito in modo inaspettato. Nel video, ripreso dalla dashcam installata nell'abitacolo, si vede la passeggera estrarre un machete dalla giacca, sollevarlo e rivolgersi al conducente con tono deciso, pretendendo il cambio della musica. Il tassista è rimasto visibilmente sorpreso, ma ha cercato di mantenere la calma mentre la donna continuava a scandire la sua richiesta. Il video è stato rilanciato dai media russi ed è diventato virale in poco tempo