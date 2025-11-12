Logo Tgcom24
FREDDO IN ANTICIPO

Nevicata record nello stato di New York.

L'aria gelida ha segnato un brusco passaggio a condizioni invernali fuori stagione

12 Nov 2025 - 13:21
01:25 

Un’improvvisa ondata di freddo ha investito il sud-est degli Stati Uniti, facendo precipitare le temperature e colpendo oltre 18 milioni di persone tra Alabama, Florida e Georgia. L'aria gelida ha segnato un brusco passaggio a condizioni invernali fuori stagione. A Jacksonville, in Florida, è stata registrata una temperatura minima di circa -2 °C, infrangendo diversi record giornalieri. Le autorità locali hanno persino emesso un insolito "avviso di caduta iguana", poiché i rettili, paralizzati dal freddo, entrano in una sorta di letargo temporaneo e cadono dagli alberi.

