Alla Knesset

Netanyahu: "Trump è il migliore amico di Israele"

"Nessun presidente americano ha fatto di più", ha detto il premier dello Stato ebraico

13 Ott 2025 - 15:07
"Donald Trump è il migliore amico che lo Stato di Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca. Nessun presidente americano ha fatto di più per Israele". Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando alla Knesset, alla presenza del presidente Usa, Donald Trump, accolto con una standing ovation. "Signor Presidente, lei è impegnato per questa pace. Io sono impegnato per questa pace. E insieme, Signor Presidente, realizzeremo questa pace", ha aggiunto. "Grazie per essersi opposto alle menzogne su Israele alle Nazioni Unite", e "per la tua fondamentale leadership" che ha portato a un accordo sostenuto da molte parti e al ritorno degli ostaggi, ha detto Netanyahu. 