Nella metro di Mosca arriva la "stanza del silenzio"

Un angolo di tranquillità nella ressa delle stazioni. È quello che si è inventata la società dei trasporti di Mosca per venire incontro alle esigenze dei suoi utenti alla ricerca di un po' di privacy. La metropolitana della capitale russa è una delle più sviluppate e spettacolari del mondo, ma anche delle più affollate: così i suoi gestori hanno creato delle stanze riservate nelle fermate più frequentate per permettere di telefonare o lavorare senza rumore.