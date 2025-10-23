Nel Pacifico c'è una "bolla di acqua calda": colpa del carburante delle navi?

L'area incriminata si estende dalle zone orientali dell'Asia alle coste occidentali del Nord America
Esiste un'area nell'Oceano pacifico che gli scienziati definiscono "warm blob", ossia "bolla calda". È una zona che si estende dall'area orientale del continente asiatico fino alle coste occidentali del Nord America, dove l'acqua ha fatto registrare temperature molto più alte della norma nell'ultimo anno. La teoria ora più accreditata trova la causa nel cambiamento dei carburanti utilizzati dalle navi.