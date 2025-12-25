Logo Tgcom24
Economia
tutti pazzi per lo stivale

Natale d'oro per il turismo italiano: giro da 7 miliardi di euro

Il periodo compreso tra il 25 dicembre e la Befana"si conferma una delle stagioni più redditizie per il settore

di Stefania Scordio
25 Dic 2025 - 12:53
01:18 
natale 2025