Nashville, due cuccioli di leopardo giocano allo zoo

Il video ha fatto il giro dei social, incantando gli utenti con la vivacità e la tenerezza dei piccoli felini

21 Set 2025 - 17:00
Allo zoo di Nashville, negli Stati Uniti, due cuccioli di leopardo sono stati ripresi mentre si rincorrono e si rotolano nel recinto, regalando una scena di pura dolcezza. Il video ha fatto il giro dei social, incantando gli utenti con la vivacità e la tenerezza dei piccoli felini. Un momento che mostra da vicino l'energia e il legame giocoso tipico dei cuccioli di questa specie.

