Napoli, vende disegni per comprare un regalo di Natale alla sorellina

La paura che ogni genitore non vorrebbe mai provare si è trasformata, nel giro di poche ore, nell’inizio di una incredibile storia di tenerezza. Il protagonista è un ragazzino di 11 anni, che quel giorno ha deciso di rendere felice la sorellina, facendo di tutto per far sì che avesse il suo regalo di Natale. Dopo aver percorso quasi due km in una strada di Mugnano, in provincia di Napoli, si è fermato all’esterno di un negozio di giocattoli, il luogo ideale per catturare l’attenzione dei passanti nella speranza di racimolare qualche soldino. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, nel frattempo allertati dal padre che si era presentato in caserma, denunciando la scomparsa del figlio. I militari, conquistati dell'audacia e dalla dolcezza dell'11enne, sono andati oltre il loro compito, decidendo di aiutarlo concretamente a realizzare il suo obiettivo.