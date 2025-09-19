Logo Tgcom24
festa del santo patrono

Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro

"Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha detto l'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro

19 Set 2025 - 15:49
00:43 

Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha detto l'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio alle 10.08, dall'altare del Duomo dove il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, ha celebrato la messa per la festività del santo patrono.

