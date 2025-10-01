Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
vendevano online

Napoli, sequestrata a Pomigliano la "boutique del falso" da un milione di euro

L'operazione della Gdf è scaturita dal controllo di due coniugi, trovati in possesso di articoli contraffatti nella loro auto

01 Ott 2025 - 11:08
00:36 

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 23mila prodotti contraffatti a Pomigliano d'Arco. L'operazione è scaturita dal controllo di due coniugi, trovati in possesso di articoli falsi nella loro auto. Le indagini hanno portato a scoprire un vero e proprio "emporio del falso", un deposito non aperto al pubblico utilizzato per la vendita online. All'interno, i finanzieri hanno trovato e sequestrato orologi, profumi e capi di abbigliamento di note griffe, per un valore commerciale stimato in circa un milione di euro. I due responsabili sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri