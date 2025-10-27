Logo Tgcom24
OPERAZIONE DELLA GDF

Napoli, scoperta una "fabbrica" per la lavorazione della cannabis

Sequestrati 142 kg di infiorescenze di cannabis già pronte per il confezionamento e la vendita, 5.750 piante in essicazione e 390 piante in avanzato stato di vegetazione e maturazione

27 Ott 2025 - 13:35
00:40 

 I militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato, a Lettere, 142 kg. di infiorescenze di cannabis già pronte per il confezionamento e la vendita, oltre a 5.750 piante in essicazione e 390 piante in avanzato stato di vegetazione e maturazione, per un peso complessivo di oltre 1.000 kg.. Una persona, incensurata, è stata denunciata per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. I finanzieri della Compagnia Castellammare di Stabia hanno individuato, sui Monti Lattari, un capannone su due livelli, convertito in laboratorio per la lavorazione di cannabis. Il manufatto era dotato di una rete di fili di ferro al soffitto, essiccatoi e macchinari di separazione. All’interno della serra sono state rinvenute le piante in vegetazione, incastonate tra fili di nylon per sostenerne la crescita e alimentate con un percorso di irrigazione rudimentale. 