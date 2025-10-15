Napoli protesta con Maradona: tutto chiuso allo storico murale

I cittadini e i turisti andati "in pellegrinaggio" sotto lo storico murale di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli hanno trovato una spiacevole sorpresa: "largo Maradona" è stato completamente avvolto da un telo blu che ne impedisce la visuale. È un'azione di protesta organizzata dai gestori dell'area, in seguito a un intervento della polizia municipale che li ha sanzionati sequestrando cinque carretti per la vendita di bevande e due esercizi commerciali. Sulla vicenda è intervenuto l'avvocato del gestore, Angelo Pisani: "I gestori organizzatori del sito hanno deciso di chiudere per protesta, perché stanchi di essere sempre additati come coloro i quali creano fastidio e non rispettano le regole, quando invece hanno sempre rispettato tutte le regole su un suolo privato. Chiedono alle istituzioni collaborazione, valorizzazione, organizzazione e sicurezza: di stare tutti dalla stessa parte, che è la parte della legalità", ha spiegato.