Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
Buonn compleanno!

Napoli festeggia 2.500 anni

Tanti gli eventi organizzati dal Comune

di Dario Vito
21 Dic 2025 - 19:17
01:28 

La leggenda narra che Partenope fosse una sirena capace di ammaliare tutti i marinai. Tutti tranne uno, Ulisse, che la respinse. Lei per il dolore si gettò in mare dove morì, il suo corpo arrivò proprio in queste acque e fu raccolto dai Cumani, il popolo che fondò Neapolis. Quella Neapolis che oggi compie 2.500 anni. Meravigliosa nelle sue contraddizioni. Dominata in lungo e in largo, ma pur sempre identitaria. Orgogliosa sì, ma con il costante bisogno di riconoscersi in un Masaniello. Il più amato, forse, rimane Diego, napoletano ad honorem. Ma fare una classifica è cosa ardua. Qui, sono nati davvero tanti grandi. Tanti gli eventi organizzati dal Comune in questo anno di celebrazioni, per una Napoli che vuole tornare Capitale. Dello sport, con due scudetti vinti negli ultimi 3 anni e con l’America’s Cup di vela alle porte. Del turismo, 20 milioni di visitatori solo quest’anno. Della cucina, bhe, lo è già da sempre. Alcuni la criticano ma tutti la cercano. Mille colori, 2.500 anni. Tanti auguri, Napoli

napoli
video tg