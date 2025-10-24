Napoli, cane trascinato per 6 km con e-bike

I carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, hanno denunciato due persone per maltrattamento e abbandono di animali. Si tratta di un 39enne e un 54enne. Il 39enne avrebbe trascinato con la sua e-bike un cane, un pastore tedesco di 5 anni, per quasi 6 chilometri con una catena a strozzo. Il 54enne è il proprietario dell'animale. Il cane è stato preso in custodia dai medici dell'Asl veterinaria Napoli 3 sud ed è attualmente ricoverato nella clinica veterinaria di Torre del Greco.