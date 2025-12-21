Logo Tgcom24
Mosca: Sumy vicina alla capitolazione

Da Kiev non arriva la smentita: "La situazione è molto difficile"

di Luca Pesante
21 Dic 2025 - 19:04
01:35 

Sumy potrebbe essere vicina alla capitolazione. Mosca parla di interi reparti ucraini in ritirata, Kiev tace ma ammette che la situazione, anche qui, è molto difficile. Se confermata, la notizia sarebbe più che un campanello d'allarme, segno di un nuovo sfondamento a soli 300 chilometri dalla capitale. Qui sono stati arrestati 50 civili, tra cui anche una donna di 89 anni, probabilmente portati oltre il confine della federazione a soli 20 chilometri a est. La eco degli ultimi bollettini di guerra, che registrano importanti attacchi anche nella lontana Rivne, a Karkhiv, a Odessa, arriva ai tavoli negoziali in corso dall'altro capo del mondo. A miami le delegazioni ucraine e russe si sono incontrate con quella americana guidata dal segretario di Stato Rubio.

crisi ucraina