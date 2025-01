Milano, serra per la coltivazione della droga in casa: arrestato 29enne

Un 29enne è stato arrestato a Milano dopo che la polizia ha scoperto nel suo appartamento 50 piantine di marijuana e una serra adibita alla coltivazione della stessa, oltre a 560 grammi di hashish suddiviso in sei panetti, 459 grammi di marijuana e, infine, una pistola non denunciata. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e indagato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.