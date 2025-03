Milano, droga consegnata in monopattino e soldi nei croccantini per il cane: 2 arresti

Un uomo di 24 anni e una donna di 49 sono stati arrestati dalla polizia a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Poco prima il giovane era stato visto a bordo di un monopattino effettuare degli scambi sospetti. Gli agenti hanno allora perquisito l’abitazione dove il 24enne era entrato (e dove abitava la 49enne arrestata), trovando un bilancino di precisione sul tavolo della cucina, pezzi di hashish, cocaina, marijuana e pellicola per il confezionamento. Nell’armadio, gli agenti hanno trovato quasi 5mila euro, e 8 panetti di hashish da 100 grammi l’uno. Inoltre, all’interno di una confezione di croccantini per cani, sono stati rinvenuti oltre 21mila euro in contanti.