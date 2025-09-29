Mercedesz Henger a "Verissimo" svela il sesso e il nome del figlio

Nello studio di "Verissimo", Mercedesz Henger e il fidanzato Alessio Salata rivelano in stile "gender reveal party" il sesso del loro primo figlio. Con una suspence crescente, lo studio del talk show di Canale 5 si colora di un tripudio di cuori color rosa, segno inequivocabile che l'attrice italo-ungherese, giunta al quinto mese di gravidanza, è in dolce attesa di una bambina. "Non ce l'aspettavamo per niente, eravamo convinti che fosse in arrivo un maschio!", confida Mercedesz, mentre subito dopo Alessio rivela il nome della figlia: Aurora.