Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
A "Verissimo"

Mercedesz Henger a "Verissimo" svela il sesso e il nome del figlio

La showgirl, ospite in studio insieme al fidanzato, parla della gravidanza

29 Set 2025 - 15:55
00:52 

Nello studio di "Verissimo", Mercedesz Henger e il fidanzato Alessio Salata rivelano in stile "gender reveal party" il sesso del loro primo figlio. Con una suspence crescente, lo studio del talk show di Canale 5 si colora di un tripudio di cuori color rosa, segno inequivocabile che l'attrice italo-ungherese, giunta al quinto mese di gravidanza, è in dolce attesa di una bambina. "Non ce l'aspettavamo per niente, eravamo convinti che fosse in arrivo un maschio!", confida Mercedesz, mentre subito dopo Alessio rivela il nome della figlia: Aurora.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri