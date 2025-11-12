Meloni: "Con il Piano Mattei l'Italia continuerà a essere ponte tra Europa e Africa"

Un progetto che prevede "il coinvolgimento diretto di ormai 14 Nazioni africane, oltre un miliardo di euro di risorse già impegnate dall'Italia per progetti nel Continente africano, la sinergia con il Global Gateway che vale più di un miliardo e duecento milioni di euro", ho precisato il premier.



"Una cooperazione - ha proseguito Meloni - che oggi si concentra su 4 grandi iniziative strategiche: la realizzazione del Corridoio infrastrutturale di Lobito, per collegare l'Africa occidentale a quella orientale, unendo Angola, Repubblica Democratica del Congo e Zambia; lo sviluppo delle filiere produttive del caffè in diverse Nazioni africane; l'estensione verso l'Africa orientale del cavo Blue Raman, la dorsale marittima che collegherà l'India alle economie europee, passando per il Medio Oriente e il Mediterraneo; l'AI Hub for Sustainable Development di Roma, che coinvolgerà centinaia di start-up africane per applicare l'intelligenza artificiale ai diversi settori del Piano".



Quello del Piano Mattei è "un metodo che è diventato un punto di riferimento a livello europeo, come dimostra anche la presentazione di poche settimane fa a Bruxelles del Global Gateway Hub, la piattaforma permanente che coordinerà i progetti e gli investimenti europei nel Continente africano. Lo spirito che guida la nostra azione è quello che si ispira a Enrico Mattei: un grande italiano, un visionario, che con il suo "patriottismo pragmatico" ha servito l'interesse nazionale costruendo ponti e cooperazione con gli altri popoli. Il Vertice tra l'Unione Europea e l'Unione Africana che si svolgerà in Angola nelle prossime settimane sarà l'occasione per sviluppare ancora di più questa visione, e sincronizzare i programmi strategici tra i due Continenti", ha concluso la presidente del Consiglio.