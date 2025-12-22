Logo Tgcom24
Politica
gli auguri ai militari all'estero

Meloni: "La forza degli eserciti è lo strumento più efficace contro le guerre"

Il presidente del Consiglio in visita al Covi per gli auguri ai contingenti militari all'estero

22 Dic 2025 - 11:53
10:44 
giorgia meloni
