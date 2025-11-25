Maxi blitz della polizia a Trapani, 27 arresti per spaccio di droga

A Trapani la polizia ha eseguito un maxi blitz: 27 persone sono state raggiunte da un’ordinanza cautelare restrittiva, sedici sono finite in carcere e undici ai domiciliari. Gli indagati sono gravemente sospettati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in alcuni casi con l’aggravante di aver agito per agevolare Cosa Nostra, in particolare la famiglia mafiosa di Marsala. Contestualmente, tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, sono state eseguite venti perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati coinvolti negli stessi reati. L’indagine, avviata nel 2020, ha ricostruito il funzionamento di tre distinte associazioni criminali, attive nella commercializzazione della cocaina nelle principali piazze di spaccio di Marsala e nelle aree vicine.