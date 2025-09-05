Maturità, novità in arrivo: ecco cosa cambia

Dal 2026 l'esame di Stato assumerà un nuovo volto e tornerà a chiamarsi esame di maturità. Un ritorno alle origini, ma solo nel nome. Sono molte le novità approvate giovedì dal Consiglio dei Ministri che portano la firma del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Se la prima prova di italiano e la seconda, specifica per ogni indirizzo, rimarranno invariate, molti cambiamenti riguarderanno l'orale. A partire dal nuovo anno scolastico, infatti, per circa mezzo milione di studenti il colloquio diventerà obbligatorio. Pena la bocciatura.