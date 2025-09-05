Logo Tgcom24
Maturità, novità in arrivo: ecco cosa cambia

Dal colloquio orale obbligatorio e con meno materie, passando per il ruolo sempre più centrale dei PCTO e dell'Educazione Civica

di Giulia Mutti
05 Set 2025 - 12:30
01:29 

Dal 2026 l'esame di Stato assumerà un nuovo volto e tornerà a chiamarsi esame di maturità. Un ritorno alle origini, ma solo nel nome. Sono molte le novità approvate giovedì dal Consiglio dei Ministri che portano la firma del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Se la prima prova di italiano e la seconda, specifica per ogni indirizzo, rimarranno invariate, molti cambiamenti riguarderanno l'orale. A partire dal nuovo anno scolastico, infatti, per circa mezzo milione di studenti il colloquio diventerà obbligatorio. Pena la bocciatura.  

