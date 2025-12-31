Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
IL VIDEO INTEGRALE

Il discorso di fine anno del presidente Mattarella

Pace, giovani, coesione sociale nel messaggio del presidente della Repubblica

31 Dic 2025 - 21:22
14:19 
video evidenza
mattarella
discorso di fine anno