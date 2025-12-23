Martina torna a "La Ruota della Fortuna" e vince 100mila euro

Lunedì 22 dicembre "La Ruota della Fortuna" è andata in onda con una puntata speciale dedicata alle seconde occasioni e ha regalato alla campionessa Martina la gioia di vincere un montepremi pari a 100mila euro. "Nella vita succedono cose belle, tipo diventare campioni della Ruota, andare alla Ruota delle Meraviglie e per una circostanza o l'altra vedere la busta da 200mila davanti ai propri occhi e non prenderla", ha spiegato il conduttore Gerry Scotti prima di dare il via all'inedito appuntamento del game show di Canale 5. Ad avere la meglio è stata Martina Raiola, che nel gioco finale ha poi completato due tabelloni su tre e ha pescato la busta con il montepremi da 100mila euro.