Mara Venier ricoverata, ancora un intervento all'occhio: "Finiamo l'anno così"

La conduttrice si mostra in clinica dopo l'operazione e ringrazia il medico sui social

30 Dic 2025 - 13:47
00:19 

Mara Venier ha chiuso il 2025 con un nuovo intervento all'occhio. La conduttrice ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram subito dopo l'operazione, mostrandosi in video e commentando con poche parole: "Finiamo l'anno così...". Venier ha anche ringraziato il professor Andrea Cusumano, che ha eseguito l'intervento. La conduttrice soffre di maculopatia e negli ultimi anni si è sottoposta a diverse procedure per affrontare il problema.