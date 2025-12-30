Mara Venier ricoverata, ancora un intervento all'occhio: "Finiamo l'anno così"

La conduttrice si mostra in clinica dopo l'operazione e ringrazia il medico sui social
Mara Venier ha chiuso il 2025 con un nuovo intervento all'occhio. La conduttrice ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram subito dopo l'operazione, mostrandosi in video e commentando con poche parole: "Finiamo l'anno così...". Venier ha anche ringraziato il professor Andrea Cusumano, che ha eseguito l'intervento. La conduttrice soffre di maculopatia e negli ultimi anni si è sottoposta a diverse procedure per affrontare il problema.