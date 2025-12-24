Manovra, previsto il taglio dell'Irpef al 33%

La manovra è stata approvata dal senato e passa ora alla camera, dove il via libera definitivo è atteso per il 30 dicembre. Previsto il taglio dell'aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi tra 28 e 50 mila euro annui, mentre aumenta l’Irap per banche e assicurazioni. Raddoppiata la tassa sulle transazioni finanziarie: dallo 0,1% allo 0,2% per quelle regolamentate e dallo 0,2% allo 0,4% per le altre. La cedolare secca sugli affitti brevi al 21% per la prima casa, al 26% per la seconda. Per la terza casa servirà la partita Iva. Confermato il bonus ristrutturazioni al 50% per la prima casa e al 36% per le seconde.