Manovra oggi in aula alla Camera, lunedì il voto sulla fiducia

La Legge di bilancio ha iniziato il suo cammino alla camera. Oggi il testo in aula, con il via libera definitivo atteso martedì 30.In serata la questione di fiducia che si voterà ventiquattrore dopo. Una manovra dal valore di 22 miliardi con misure che includono i tagli alle imposte sul reddito (Irpef), la rottamazione, incentivi per le imprese, sanità e lavoro. Ritocchi sulle pensioni, con mesi in più al traguardo, ma diluiti in due anni. Dal 2027 per l'assegno di vecchiaia sarà necessario avere 67 anni e un mese d’età e 20 anni di contributi.