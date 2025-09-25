Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IL MOMENTO DELLO SCHIANTO

Malore alla guida, paura in Valle Camonica: furgoncino fuori controllo centra un palo

L'incidente a Esine (Brescia). L'operaio portato in ospedale: non è in pericolo di vita

25 Set 2025 - 11:51
01:05 

Un uomo alla guida di un furgoncino ha perso conoscenza mentre viaggiava lungo la Statale 42 all'altezza di Esine (Brescia), in media Valle Camonica. Il veicolo, fuori controllo, ha prima urtato il guard rail, quindi è finito in un’area di sosta dove si è schiantato contro un palo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno stabilizzato l’operaio e lo hanno accompagnato in pronto soccorso. L’uomo non ha riportato gravi conseguenze.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri