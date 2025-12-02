Made in Italy, Patrizio La Pietra: "Un'eccellenza che resiste nonostante i dazi"

"I dati ci stanno dicendo che l'esportazione va bene, nonostante i dazi", così Il sottosegretario all'Agricoltura, Patrizio La Pietra al Tgcom24. "I consumatori premiano i prodotti made in Italy perché sono d'eccellenza e vanno tutelati". Ecco perché il governo sta adottando tutta una serie di misure per difendere la qualità: "In Senato - spiega La Pietra - è stata approvata una legge dove aumentiamo le pene per chi commette frode alimentare per tutelare la qualità italiana e impedire una concorrenza sleale". Infine un monito all'Europa: "L'Ue deve capire che il problema dell'Italian Sounding è estremamente dannoso e va tenuto sottocontrollo.