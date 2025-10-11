Madagascar: tensione alta nella capitale, una parte dell'esercito si schiera coi manifestanti

Un contingente dell'esercito del Madagascar nei pressi della capitale Antananarivo ha lanciato un appello ai soldati e unità di sicurezza a "unire le forze" e a "rifiutare l'ordine di sparare" sui manifestanti. "Uniamo le forze, militari, gendarmi e polizia, e rifiutiamo di essere pagati per sparare ai nostri amici, ai nostri fratelli e alle nostre sorelle", hanno dichiarato i soldati di una grande base militare nel distretto di Soanierana, alla periferia di Antananarivo, in un video diffuso sabato. La base militare di Soanierana, nel 2009, guidò un ammutinamento durante una rivolta popolare che portò al potere l'attuale presidente, Andry Rajoelina.