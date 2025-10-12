Madagascar sull'orlo del baratro

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in Madagascar, con lancio di lacrimogeni e incendi diffusi. Sono le conseguenze delle proteste che da settimane stanno destabilizzando l'isola a sud-est del continente africano, che da poco non ha più un capo di Stato. Andry Rajoelina, 51 anni, non è più il presidente del Paese dopo il golpe portato avanti dai giovani della Generazione Z assieme ad alcun reparti delle forze speciali d'élite, che ora controllano tutte le forze armate del Paese. Non si tratta di una novità per l'isola: già nel 2009 i militari avevano ordito un altro colpo di Stato, permettendo la salita al potere proprio di Rajoelina.