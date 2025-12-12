Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
THE GAME AWARDS 2025

Lords of the Fallen II si mostra ai TGA 2025

Nuovo video per scoprire il seguito del gioco di ruolo, in uscita nel 2026.

12 Dic 2025 - 08:31
01:42 