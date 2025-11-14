Londra, colpi di cannone a Green Park: il tributo per il compleanno di Re Carlo

A Londra, la King's Troop Royal Horse Artillery ha celebrato il 77esimo compleanno di Re Carlo con un saluto da 41 colpi di cannone a Green Park. Un rituale tradizionale che affonda le radici nella storia militare del Regno Unito e che accompagna le principali cerimonie ufficiali. Per l'occasione sono stati utilizzati i cannoni da 13 libbre dell'epoca della Prima Guerra Mondiale, ancora oggi impiegati per i doveri cerimoniali. I proiettili sono a salve, ma il fragore della sequenza resta uno dei simboli più riconoscibili delle celebrazioni reali. Il saluto standard prevede 21 colpi, ma nei Parchi Reali - tra cui Green Park - se ne aggiungono altri 20, portando il totale a 41. Una tradizione che unisce protocollo e spettacolarità, attirando ogni anno cittadini e curiosi.