Lipsia, lo zoo accoglie un cucciolo di giraffa: primi passi tra curiosità e scoperta

Allo zoo di Lipsia, in Germania, è nato un nuovo cucciolo di giraffa. Nei suoi primi giorni di vita, l'animale sta iniziando a esplorare l'area che riproduce l'ambiente della savana, osservando il mondo che lo circonda e familiarizzando con il gruppo e con le altre specie presenti nel recinto. La struttura esprime soddisfazione per questa nuova nascita, che arricchisce il percorso di conservazione e sensibilizzazione portato avanti dallo zoo.