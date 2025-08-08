Logo Tgcom24
GRANDE EMOZIONE

Lipsia, lo zoo accoglie un cucciolo di giraffa: primi passi tra curiosità e scoperta

Nei suoi primi giorni di vita, l'animale sta iniziando a esplorare l'area che riproduce l'ambiente della savana

08 Ago 2025 - 16:00
Allo zoo di Lipsia, in Germania, è nato un nuovo cucciolo di giraffa. Nei suoi primi giorni di vita, l'animale sta iniziando a esplorare l'area che riproduce l'ambiente della savana, osservando il mondo che lo circonda e familiarizzando con il gruppo e con le altre specie presenti nel recinto. La struttura esprime soddisfazione per questa nuova nascita, che arricchisce il percorso di conservazione e sensibilizzazione portato avanti dallo zoo.

