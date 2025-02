Liberato l'insegnante Usa detenuto in Russia, l'accoglienza di Trump alla Casa Bianca

È tornato negli Stati Uniti ed è stato accolto alla Casa Bianca da Donald Trump Marc Fogel, il cittadino statunitense arrestato nel 2021 in Russia, e condannato a 14 anni di carcere, per essere stato trovato in possesso di marijuana che l’uomo ha sempre sostenuto fosse a uso medico. Insegnante di storia della Pennsylvania, Fogel è stato portato a Washington alla Casa Bianca da Steve Witkoff, inviato speciale di Trump, che ha fatto il viaggio con lui dalla Russia. Il rilascio è stato presentato dalla Casa Bianca come un disgelo diplomatico che potrebbe far avanzare i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina.