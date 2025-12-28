Legge di Bilancio, il governo pone la fiducia

Il via libera definitivo sul provvedimento è atteso per martedì 30
Al termine della discussione generale nell'Aula di Montecitorio il Governo pone la questione di fiducia sulla Legge di Bilancio. Il voto nelle prossime ore, poi verranno esaminati i 239 ordini del giorno depositati. Il via libera definitivo sul provvedimento è atteso martedì 30 dicembre. Una manovra da 22 miliardi con misure che includono i tagli alle imposte sul reddito (la seconda aliquota Irpef cala dal 35 al 33%), incentivi per le imprese, sanità e lavoro.