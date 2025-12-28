Logo Tgcom24
Politica
La manovra da 22 miliardi

Legge di Bilancio, il governo pone la fiducia

Il via libera definitivo sul provvedimento è atteso per martedì 30

28 Dic 2025 - 21:37
01:40 

Al termine della discussione generale nell'Aula di Montecitorio il Governo pone la questione di fiducia sulla Legge di Bilancio. Il voto nelle prossime ore, poi verranno esaminati i 239 ordini del giorno depositati. Il via libera definitivo sul provvedimento è atteso martedì 30 dicembre. Una manovra da 22 miliardi con misure che includono i tagli alle imposte sul reddito (la seconda aliquota Irpef cala dal 35 al 33%), incentivi per le imprese, sanità e lavoro.

