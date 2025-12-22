Lecco, auto contromano nel tunnel: è il terzo caso in pochi mesi

Miracolosamente non si sono registrati incidenti. Le immagini girate dalle dashcam degli automobilisti
Un'auto ha percorso contromano la carreggiata nord del tunnel del Monte Barro, alle porte di Lecco, seminando il panico tra gli automobilisti. La scena si è consumata lungo la Statale 36, una delle arterie più trafficate della zona. Nel tratto in galleria, alcuni veicoli si sono trovati improvvisamente l’auto davanti e sono stati costretti a spostarsi sulle corsie laterali per evitare l’impatto. La prontezza dei conducenti e una dose di fortuna hanno impedito che la situazione si trasformasse in un incidente grave.
Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire l’intero percorso del veicolo e chiarire dove il conducente abbia imboccato la statale in direzione opposta. Gli agenti stanno anche cercando di stabilire per quanto tempo l’auto abbia viaggiato contromano. Non si tratta di un episodio isolato: è il terzo caso simile registrato negli ultimi tre mesi nello stesso tratto.