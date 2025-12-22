Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
TRAGEDIA SFIORATA

Lecco, auto contromano nel tunnel: è il terzo caso in pochi mesi

Miracolosamente non si sono registrati incidenti. Le immagini girate dalle dashcam degli automobilisti

22 Dic 2025 - 09:24
00:56 

Un'auto ha percorso contromano la carreggiata nord del tunnel del Monte Barro, alle porte di Lecco, seminando il panico tra gli automobilisti. La scena si è consumata lungo la Statale 36, una delle arterie più trafficate della zona. Nel tratto in galleria, alcuni veicoli si sono trovati improvvisamente l’auto davanti e sono stati costretti a spostarsi sulle corsie laterali per evitare l’impatto. La prontezza dei conducenti e una dose di fortuna hanno impedito che la situazione si trasformasse in un incidente grave.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire l’intero percorso del veicolo e chiarire dove il conducente abbia imboccato la statale in direzione opposta. Gli agenti stanno anche cercando di stabilire per quanto tempo l’auto abbia viaggiato contromano. Non si tratta di un episodio isolato: è il terzo caso simile registrato negli ultimi tre mesi nello stesso tratto.