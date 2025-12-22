Lecco, auto contromano nel tunnel: è il terzo caso in pochi mesi

Un'auto ha percorso contromano la carreggiata nord del tunnel del Monte Barro, alle porte di Lecco, seminando il panico tra gli automobilisti. La scena si è consumata lungo la Statale 36, una delle arterie più trafficate della zona. Nel tratto in galleria, alcuni veicoli si sono trovati improvvisamente l’auto davanti e sono stati costretti a spostarsi sulle corsie laterali per evitare l’impatto. La prontezza dei conducenti e una dose di fortuna hanno impedito che la situazione si trasformasse in un incidente grave.