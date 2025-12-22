Le ultime ore dei terroristi di Bondi beach

L'addestramento e la preparazione per l'attacco antisemita in Australiadi Elia Milani
Un addestramento durato settimane e un sopralluogo poco prima della strage. Emergono nuovi dettagli dell’attentato di Bondi beach a Sydney. Dettagli che riguardano Sajid e Naveed Akram, padre e figlio di 50 e 24 anni che il 14 dicembre scorso hanno sparato sulla folla durante le celebrazioni di Hannukkah, la festa ebraica delle luci. Il bilancio di quell’attacco è di 15 morti. In queste foto, tratte da un video non ancora diffuso, si vede il terrorista 24enne allenarsi a sparare in una zona rurale, forse nel sud dell’Australia. Immagine che risalirebbe allo scorso ottobre e fa capire come quell’attacco sia stato preparato da tempo.
Gli investigatori parlano di “addestramento tattico” e mostrano le foto di ordigni esplosivi improvvisati ritrovati nell'auto degli attentatori. Poco prima di iniziare a sparare i due ne hanno lanciato quattro contro la folla che però non sono deflagrati. Le autorità parlano anche di un video registrato di fronte a una bandiera dell'Isis in cui i due terroristi condannavano le azioni di Israele. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza 48 ore prima della strage intenti in un sopralluogo sulla passerella da cui avrebbero fatto fuoco all'impazzata solo due giorni dopo.
Ieri, a una settimana dall’attacco, migliaia di persone, si sono riunite a Bondi beach. Quando è arrivato all’evento il premier Anthony Albanese è stato fischiato. Poche ore dopo ha chiesto scusa alla comunità ebraica per ciò che aveva subito. In seguito alla sparatoria in Australia si discute di nuove leggi per il rilascio delle armi. Il governo federale si è detto anche pronto a introdurre nuove norme contro l'incitamento all'odio e pene più severe per chi è accusato di radicalizzare minori.