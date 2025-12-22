Le ultime ore dei terroristi di Bondi beach

Un addestramento durato settimane e un sopralluogo poco prima della strage. Emergono nuovi dettagli dell’attentato di Bondi beach a Sydney. Dettagli che riguardano Sajid e Naveed Akram, padre e figlio di 50 e 24 anni che il 14 dicembre scorso hanno sparato sulla folla durante le celebrazioni di Hannukkah, la festa ebraica delle luci. Il bilancio di quell’attacco è di 15 morti. In queste foto, tratte da un video non ancora diffuso, si vede il terrorista 24enne allenarsi a sparare in una zona rurale, forse nel sud dell’Australia. Immagine che risalirebbe allo scorso ottobre e fa capire come quell’attacco sia stato preparato da tempo.