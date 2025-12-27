Laura Mattarella si racconta: "Un onore e un dovere il ruolo da first lady"

Di lei si sa pochissimo. Laura Mattarella non parla volentieri di sé, intenta, da sempre, a difendere la sua vita normale - la definisce lei - eppure straordinaria nel ruolo che ha intrapreso: stare accanto al padre, vedovo. Seguirlo negli impegni ufficiali, nei viaggi istituzionali. La figlia del Presidente della Repubblica e di Marisa Chiazzese, morta nel 2012, si racconta in una lunga intervista concessa a Vogue Italia che le dedica la copertina di gennaio. Discrezione, educazione, riservatezza. Gli occhi chiari, i modi pacati. E' la figura silenziosa e sorridente che gli italiani hanno imparato a riconoscere accanto a quel Capo di Stato rieletto a furor di Parlamento nel 2022. Altrettanto mite. Altrettanto incisivo.