La spettacolare supercella nei cieli cinesi

Dalla Cina arrivano immagini spettacolari di un evento atmosferico raro ma pericoloso: la supercella. Riconoscibile dalle caratteristiche nubi a muro, si tratta di un tipo di temporale particolarmente violento, ha una durata tra i 15 e i 30 minuti ed è caratterizzata dalla presenza di un mesociclone, ossia una corrente ascensionale in rotazione che conferisce al temporale un alto tasso di pericolosità. Questo fenomeno atmosferico, meno frequente ma più potente dei temporali comuni, genera spesso forti grandinate, violente raffiche di vento e, nei casi più intensi, può dar luogo a un tornado.