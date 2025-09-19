Logo Tgcom24
SCENA QUASI SURREALE

La spettacolare supercella nei cieli cinesi

Riconoscibile dalle caratteristiche nubi a muro, si tratta di un tipo di temporale particolarmente violento

19 Set 2025 - 12:36
00:28 

Dalla Cina arrivano immagini spettacolari di un evento atmosferico raro ma pericoloso: la supercella. Riconoscibile dalle caratteristiche nubi a muro, si tratta di un tipo di temporale particolarmente violento, ha una durata tra i 15 e i 30 minuti ed è caratterizzata dalla presenza di un mesociclone, ossia una corrente ascensionale in rotazione che conferisce al temporale un alto tasso di pericolosità. Questo fenomeno atmosferico, meno frequente ma più potente dei temporali comuni, genera spesso forti grandinate, violente raffiche di vento e, nei casi più intensi, può dar luogo a un tornado.

La supercella cinese ha ricoperto la zona della città di Genhe, nella regione autonoma della Mongolia Interna, condividendo il cielo con un meraviglioso arcobaleno. Il netto contrasto tra i due fenomeni atmosferici ha creato una scena quasi da film di fantascienza.

