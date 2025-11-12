La "regina delle cripto" condannata a 11 anni: il momento dell'arresto

La polizia britannica ha diffuso le immagini dell’arresto di Zhimin Qian, soprannominata "la regina delle cripto", condannata a 11 anni per una truffa da 5 miliardi di sterline. La donna cinese ha raggirato oltre 128mila persone tra il 2014 e il 2017 con uno schema piramidale basato sui Bitcoin, conducendo poi una vita di lusso in Europa. L'arresto è avvenuto nel 2024, ma il video è stato reso pubblico solo dopo la condanna.