La "regina delle cripto" condannata a 11 anni: il momento dell'arresto

Il blitz nel Regno Unito: Zhimin Qian, cinese di 47 anni, truffò 128mila persone per 5 miliardi

12 Nov 2025 - 10:15
01:21 

La polizia britannica ha diffuso le immagini dell’arresto di Zhimin Qian, soprannominata "la regina delle cripto", condannata a 11 anni per una truffa da 5 miliardi di sterline. La donna cinese ha raggirato oltre 128mila persone tra il 2014 e il 2017 con uno schema piramidale basato sui Bitcoin, conducendo poi una vita di lusso in Europa. L'arresto è avvenuto nel 2024, ma il video è stato reso pubblico solo dopo la condanna.