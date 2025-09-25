Logo Tgcom24
DOPO LA CONDANNA DEL MARITO

La reazione di Carla Bruni fuori dal tribunale: strappa la spugna dal microfono del giornale che accusò Sarkozy

L'ex presidente francese è stato condannato a 5 anni per il caso dei fondi libici

25 Set 2025 - 16:45
00:32 

All’uscita dal tribunale di Parigi, Carla Bruni non ha nascosto il suo nervosismo. L’ex first lady, subito dopo le dichiarazioni del marito Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni per il caso dei fondi libici, si è avvicinata ai giornalisti e ha strappato la copertura rossa con il logo di Mediapart dal microfono del cronista presente. Il gesto, immortalato dalle telecamere, è arrivato proprio contro il media investigativo che per primo aveva rivelato il presunto finanziamento libico della campagna presidenziale di Sarkozy nel 2007. Bruni si è poi allontanata insieme al marito senza aggiungere commenti.

