La reazione di Carla Bruni fuori dal tribunale: strappa la spugna dal microfono del giornale che accusò Sarkozy

L'ex presidente francese è stato condannato a 5 anni per il caso dei fondi libici
All’uscita dal tribunale di Parigi, Carla Bruni non ha nascosto il suo nervosismo. L’ex first lady, subito dopo le dichiarazioni del marito Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni per il caso dei fondi libici, si è avvicinata ai giornalisti e ha strappato la copertura rossa con il logo di Mediapart dal microfono del cronista presente. Il gesto, immortalato dalle telecamere, è arrivato proprio contro il media investigativo che per primo aveva rivelato il presunto finanziamento libico della campagna presidenziale di Sarkozy nel 2007. Bruni si è poi allontanata insieme al marito senza aggiungere commenti.
Commenti (0)