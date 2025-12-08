Logo Tgcom24
ATMOSFERA DA FIABA

La magia del Natale illumina Londra

"Tappe imperdibili"sono anche i tanti mercatini artigianali sparsi per la città

di Federico Gatti
08 Dic 2025 - 16:40
01:31 

A Londra il Natale è una cosa seria. Per capirlo basta fare due passi tra le strade del centro trasformate in un immenso caleidoscopio all'aperto. Si comincia da Carnaby Street che ogni anno con le sue installazioni originali si conferma uno dei punti più affollati del West End. Poco più in là gli angeli sospesi del Regent Street e le maxi installazioni di Covent Garden sono la cornice perfetta per inquadrare lo spirito del Natale londinese. Tappe imperdibili poi sono i tanti mercatini artigianali.

