La Maddalena, multe per chi si piazza con lo yacht nell'area protetta

Yacht da 30, 40 metri, ma anche Imbarcazioni più Piccole. A La Maddalena, isola a Nord della Sardegna, ogni giorno, decine di barche assediano le calette. In un anno, ne arrivano quasi 30mila. E se alcune imbarcazioni - poche - utilizzano le boe per ancorarsi; le altre, l'ancora la buttano in mare, su un fondale protetto, come quelli di Cala Corsara o Cala Coticcio. Il risultato è un arcipelago trafficatissimo. Un assalto che rischia di compromettere il patrimonio naturalistico, come denuncia il Parco Nazionale, che sulle multe, specifica: "La cifra è di 51 euro, quanto un divieto di sosta, mentre in Spagna si superano i mille euro e in Francia si può arrivare anche a più di centomila euro".