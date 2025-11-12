La macchinista del tram si addormenta alla guida: paura nel tunnel a San Francisco

Attimi di paura a San Francisco, dove la macchinista di un tram si è addormentata alla guida di un convoglio pieno di passeggeri. Le immagini mostrano il mezzo che accelera fino a 80 km/h all’interno di un tunnel, mancando una fermata e causando cadute tra i viaggiatori, ma fortunatamente senza deragliare. L’indagine della SFMTA ha rivelato che l’incidente è stato provocato dalla stanchezza dell’operatrice. Dopo l’incidente, la donna è stata rimossa dai compiti di guida ed è attualmente in “servizio non operativo” presso l’agenzia dei trasporti.