La lettera di Lorella Cuccarini per Pippo Baudo

Una toccante lettera piena di amore e grandi ricordi, conclusa con l'ovazione di tutto lo studio. Nella puntata di "This Is Me" dedicata alla straordinaria carriera di Lorella Cuccarini, la showgirl dedica un capitolo speciale a Pippo Baudo, colui che per primo l'ha scoperta e l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo, accompagnandola poi in tutti i momenti importanti della sua carriera e anche della sua vita privata.