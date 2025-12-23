Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'INCONTRO UFFICIALE

La delegazione libica in visita ad Ankara prima dell'incidente aereo

I cinque militari, compreso il capo di Stato maggiore dell'esercito di Tripoli, sono morti nello schianto

23 Dic 2025 - 22:23
00:50 
video evidenza
turchia