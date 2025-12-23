Logo Tgcom24
Partita dalla Puglia

La "corriera di Natale" contro il caro voli

Un aiuto gratuito per i fuorisede

23 Dic 2025 - 11:44
01:32 

Un aiuto ai fuorisede per riunire le famiglie in occasione del Natale sconfiggendo il caro voli  con un viaggio in pullman, completamente gratuito. E' grazie all'iniziativa di Inchiostro di Puglia, la community di pugliesi che conta oltre 700 mila followers, che oltre 50 fuorisede potranno riabbracciare i loro parenti per queste Feste. La "corriera di Natale", come è stata ribattezzata, è partita da Noci, in provincia di Bari, domenica 21 dicembre: a bordo alcuni genitori che sono arrivati a Milano per trascorrere questi giorni dai loro figli. Ieri sera la ripartenza verso il Sud con quasi 50 ragazzi, tutti studenti o giovani lavoratori.

video tg
puglia